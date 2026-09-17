Крозетто: каждый погибший украинский солдат защищал Европу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что украинские военнослужащие, погибающие при защите своей страны, одновременно защищают часть Европы.
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