Железнодорожное сообщение между Германией и Чехией прервали из-за наводнения

Железнодорожное сообщение между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином было прервано из-за наводнения в регионе Саксонская Швейцария на востоке Германии, сообщает Tagesschau со ссылкой на немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn.