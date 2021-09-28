Губернатор Сахалина Лимаренко: «Газпром» инвестирует 50 миллиардов рублей в «Сахалин-3»

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Порядка 50 миллиардов рублей в год будет инвестировать «Газпром» в рамках проекта «Сахалин-3», начиная с 2022 года, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» во вторник.
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