Губернатор Сахалина Лимаренко: «Газпром» инвестирует 50 миллиардов рублей в «Сахалин-3»

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Порядка 50 миллиардов рублей в год будет инвестировать «Газпром» в рамках проекта «Сахалин-3», начиная с 2022 года, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» во вторник.