Виралайф

49 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    статья г...но, почему не написать сразу всю историю? Заманиловка на обман? Читать не буду, дураков и без меня хватает.Вырастил семь экз...
  • Анатолий
    И вообще наверно стреляли из рогатки. Подобное было и с бывшем премьером Украины Лазаренко, но там взорвали устройств...“Как консервную б...
  • Meerflieger
    Дал бы детишкам увлекательное задание - приучить кота гадить в унитаз...Москвич выбросил ...

Губернатор Сахалина Лимаренко: «Газпром» инвестирует 50 миллиардов рублей в «Сахалин-3»

Губернатор Сахалина Лимаренко: «Газпром» инвестирует 50 миллиардов рублей в «Сахалин-3»

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Порядка 50 миллиардов рублей в год будет инвестировать «Газпром» в рамках проекта «Сахалин-3», начиная с 2022 года, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» во вторник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх