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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок IBU. Ботн, Эвербю, Невланн, Хорн, Паульсен, Андерсен пробегут спринт

Кубок IBU по биатлону-2023/24 1-й этап Контиолахти, Финляндия Мужчины Спринт Начало – 16.30 по московскому времени.

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