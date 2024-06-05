Наследство Анастасии Заворотнюк: кому достанется многомиллионное имущество

Семья и поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк простились с ней 1 июня. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» упокоилась на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище, рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии