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Царьград

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"Это не совпадение": Михалков раскритиковал Познера за новый фильм на "Первом канале"

"Это не совпадение": Михалков раскритиковал Познера за новый фильм на "Первом канале"

Михалков раскритиковал Познера за новый фильм на "Первом канале", назвав выбор собеседника не простым совпадением.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Кто тянет этого познера на ТВ? Кто этот внутренний вражина?
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11 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Во. Пригрели. Тварь. На. 1.канале
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10 час.
Акимова Татьяна
Вражина-это Эрнст.Давно пора на СВО!!!
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9 час.

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