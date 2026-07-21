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Черкас о Николае Заварухине: «Для меня он все еще остается сильным тренером. Может, его пригласят в какой-то клуб по ходу сезона»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас ответил на вопрос о возможном возвращении  Николая Заварухина к работе.

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