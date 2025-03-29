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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Вы издеваетесь?! Президент наградил Анну Семенович за труды в культуре и искусстве. Дальше падать больше некуда

Вы издеваетесь?! Президент наградил Анну Семенович за труды в культуре и искусстве. Дальше падать больше некуда

Интересная жизнь с Vera Star Интернет гудит. Культурная тусовка тихо хихикает. Народ в соцсетях разводит руками: «А за что, простите, Анна Семёнович получила государственную награду за вклад в искусство и культуру?».

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Светских львиц у нас много ( такой ещё недавно именовали и Анну) Следующая будет Собчак, потом и те кого они подтянут за наградами - за выдающиеся вклады в культуру
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2 час.
Рамиль Кавеев
пля, какая связь?!!! ты про Семенович говори, не уводи нахер
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59 мин.
Татьяна Пономарева
КОШМАР.
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51 мин.
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