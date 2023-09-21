А вы поняли, зачем в Ереване заблокировали наше посольство? Они считают, что Россия должна их защищать от Азербайджана
Удивительные, всё-таки, люди. Ну, вот просто слов у меня не хватает. Совсем недавно Пашинян с трибуны орал, что дескать, Армения в вопросе безопасности сделала ставку "не на тех партнёров", откровенно имея в виду Россию, затеял дружбу с НАТО и даже начал совместные с ними учения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кто ответит за наших погибших Миротворцев? Алиев выразил соболезнования и попросил прощения.. Твари. они что. не видели в кого стреляют? Их видите ли арестовали.. не смешите. Нам надо беречь своих парней и жестко отвечать. А не принимать их соболезнования. И те и другие хороши. нет им веры. уважения. Шакалы.
кровь за кровь. Сколько можно терять своих ребят... отомстить за всё, чтоб больше даже мысли не возникало проливать русскую кровь.
че то хачиков на СВО не видно
Свежие комментарии