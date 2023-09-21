А вы поняли, зачем в Ереване заблокировали наше посольство? Они считают, что Россия должна их защищать от Азербайджана

Галина Светлая

Кто ответит за наших погибших Миротворцев? Алиев выразил соболезнования и попросил прощения.. Твари. они что. не видели в кого стреляют? Их видите ли арестовали.. не смешите. Нам надо беречь своих парней и жестко отвечать. А не принимать их соболезнования. И те и другие хороши. нет им веры. уважения. Шакалы.