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А вы поняли, зачем в Ереване заблокировали наше посольство? Они считают, что Россия должна их защищать от Азербайджана

А вы поняли, зачем в Ереване заблокировали наше посольство? Они считают, что Россия должна их защищать от Азербайджана

Удивительные, всё-таки, люди. Ну, вот просто слов у меня не хватает. Совсем недавно Пашинян с трибуны орал, что дескать, Армения в вопросе безопасности сделала ставку "не на тех партнёров", откровенно имея в виду Россию, затеял дружбу с НАТО и даже начал совместные с ними учения.

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Комментарии
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Галина Светлая
Кто ответит за наших погибших Миротворцев? Алиев  выразил соболезнования и попросил прощения.. Твари. они что. не видели в кого стреляют? Их видите ли  арестовали.. не смешите. Нам надо беречь своих парней и жестко отвечать. А не принимать их соболезнования. И те и другие хороши. нет им веры. уважения. Шакалы.
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2 час.
СимАчка Пушистая
кровь за кровь. Сколько можно терять своих ребят... отомстить за всё, чтоб больше даже мысли не возникало проливать русскую кровь.
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2 час.
роман романыч
че то хачиков на СВО не видно
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2 час.

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