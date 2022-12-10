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Месси – игрок матча с Нидерландами. У него гол с пенальти и ассист

Месси – игрок матча с Нидерландами. У него гол с пенальти и ассист

Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пен.). Форвард сборной Аргентины сделал голевую передачу, реализовал 11-метровый на 73-й минуте и забил в послематчевой серии пенальти.

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