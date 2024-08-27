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Закон и Порядок

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Пасхальный рекорд императора

Пасхальный рекорд императора

Весной 1839 года императору Николаю Павловичу пришла в голову гениальная мысль, отлично укладывающая в короткий символ российской внутренней политики, начертанный министром Уваровым в виде «Православная вера.

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