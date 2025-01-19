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Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать активы украинской алкокомпании

Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать активы украинской алкокомпании

Генеральная прокуратура России планирует обратить в доход государства активы украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group), которые находятся на территории страны и оцениваются более чем в девять миллиардов рублей.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
не ну нормально...вражеские компании спокойно работают в России! И кто за это отвечает интересно!?Сплошной бардель в стране!!!!!😡
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18 час.

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