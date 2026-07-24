"Дразнит народ – и хоть бы что": Собчак показала воюющей стране, как тратить деньги

искренне рад за девушку ... а вот за разные надзорные органы не очень ..... например налоговиков .... у старушки готовы последние копейки с пенсии стрясти а в сторону ксюши боятся даже посмотреть - наверно мама очень строгая (или информированная)..........

Александр Т

Ну оненно странные люди окружают нашего Путина. Воры взяточники и прочая шелупонь. В Кремле можно садить всех подряд и не ошибёсси. Или вор или взяточник а то и то и другое вместе. Ну а Собчак достойное продолжение папеньки либерального вора. Не зря даже пьяный Ельцин возмутился размахом Собчака.