В Лаишевском районе строят два ФАПа по нацпроекту

В селах Татарские Саралы и Сапуголи Лаишевского района строят современные фельдшерско-акушерские пункты по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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