Гэри Уилсон потерпел поражение в трудном матче квалификации German Masters 2024

Скотт Дональдсон обыграл Гэри Уилсона в решающем фрейме, Лиам Пуллен нокаутировал Стюарта Бинхэма, Чжан Анда победил Мостафу Доргама, Джордан Браун нанес поражение Лонгу Зехуану, Мэттью Стивенс выиграл у Антона Казакова, Джимми Уайт уступил Пану Цзюньсюй, а любитель Хейдон Пинхи, Пен Исун, Джейми Кларк, Джо О’Коннор, Эндрю Хиггинсон и Фань Чжэнъи также защитили квалификацию и вышли во второй раунд на турнире German Masters 2024, сообщает WST Скотт Дональдсон (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2024 German Masters 2024.