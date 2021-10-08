Мировое обозрение

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  • олег олейник
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Школа водолазов ВМФ России скоро переедет в новый учебный центр в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Учебный центр подготовки водолазных специалистов Военно-морского флота России, который действовал на берегу Карантинной бухты Севастополя, в ближайшее время переедет в новый учебный комплекс, построенный для него на берегу Камышовой бухты города.

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