Школа водолазов ВМФ России скоро переедет в новый учебный центр в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Учебный центр подготовки водолазных специалистов Военно-морского флота России, который действовал на берегу Карантинной бухты Севастополя, в ближайшее время переедет в новый учебный комплекс, построенный для него на берегу Камышовой бухты города.