SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

191 подписчик

Латышонок — о ничьей с «Ахматом»: «Оборона справилась, так что этот матч можем занести себе в актив»

Латышонок — о ничьей с «Ахматом»: «Оборона справилась, так что этот матч можем занести себе в актив»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о ничьей с «Ахматом» (0:0) в матче 10-го тура РПЛ.Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о ничьей с «Ахматом» (0:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым