На Южном Урале из-за теплой погоды ввели ограничения

В Челябинской области в связи с теплой и сухой погодой введен ряд ограничений. Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, на землях лесного фонда, населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществах и прилегающих территориях запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и прочую растительность, твердые бытовые отходе, мусор, а также выжигать траву.