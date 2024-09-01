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На Южном Урале из-за теплой погоды ввели ограничения

На Южном Урале из-за теплой погоды ввели ограничения

В Челябинской области в связи с теплой и сухой погодой введен ряд ограничений. Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, на землях лесного фонда, населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществах и прилегающих территориях запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и прочую растительность, твердые бытовые отходе, мусор, а также выжигать траву.

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