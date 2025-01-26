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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мужчина погиб при пожаре в барнаульском частном доме

Мужчина погиб при пожаре в барнаульском частном доме

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования Мужчина погиб во время пожара, который произошел в ночь на 26 января в частном доме на улице 2-й Алейский проезд в Барнауле.

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