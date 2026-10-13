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ТОЛК

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Тимати снялся топлес и пожаловался на лишний вес. Фото

Тимати снялся топлес и пожаловался на лишний вес. Фото

Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в личном блоге новые фотографии. На них рэпер позирует без футболки, в очках и украшениях.

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