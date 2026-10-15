С 3 на 4 ноября в Москве проведут ежегодную акцию «Ночь искусств». В столичных музеях, библиотеках, театрах, культурных центрах и на других площадках пройдет более 400 мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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