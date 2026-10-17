🚂 Все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк до 26 октября включительно Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.