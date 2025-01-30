Кировский районный суд Крыма назначил 10 суток ареста местному жителю за антигосударственные выступления в чат-рулетке, дискредитацию ВС РФ и оскорбления президента в чат-рулетке.
Ждун-одессит дерзко встретил крымских силовиков – всё закончилось предсказуемо
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Если бы из рагулей все русофобы происходили! Чуть не весь Киев с Харьковом, да и другие крупные города Востока Украины сплошь забиты были (последние лет 30) такими щирыми хохлами - не знаю, как сейчас, - что по сравнению с ними Львов да Мукачево - символы международной солидарности.
Ответить
11 час.
Elena Dmitrieva
Если бы это было так, не было бы 2 мая 2014года.
Ответить
10 час.
С С
А это логично: не понимаешь цели СВО, плачешь над окраиной? Поезжай туда!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии