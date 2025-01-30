Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ждун-одессит дерзко встретил крымских силовиков – всё закончилось предсказуемо

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Комментарии
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Daddy Bo
Если бы из рагулей все русофобы происходили! Чуть не весь Киев с Харьковом, да и другие крупные города Востока Украины сплошь забиты были (последние лет 30) такими щирыми хохлами - не знаю, как сейчас, - что по сравнению с ними Львов да Мукачево - символы международной солидарности.
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11 час.
Elena Dmitrieva
Если бы это было так, не было бы 2 мая 2014года.
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10 час.
С С
А это логично: не понимаешь цели СВО, плачешь над окраиной? Поезжай туда!
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2 час.
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