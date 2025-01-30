Ждун-одессит дерзко встретил крымских силовиков – всё закончилось предсказуемо

Daddy Bo

Если бы из рагулей все русофобы происходили! Чуть не весь Киев с Харьковом, да и другие крупные города Востока Украины сплошь забиты были (последние лет 30) такими щирыми хохлами - не знаю, как сейчас, - что по сравнению с ними Львов да Мукачево - символы международной солидарности.