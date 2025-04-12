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Царьград

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Церемония в честь Юрия Гагарина: цветы и память в Индонезии

Церемония в честь Юрия Гагарина: цветы и память в Индонезии

В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину. В мероприятии участвовали представители Русской дипмиссии, послы СНГ и индонезийцы.

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