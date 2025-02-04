Китай ввел тарифы на американские нефть, СПГ, уголь и сельхозтехнику

Пекин ввел тарифы на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10%, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15%, написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение на информацию китайского Государственного управления по регулированию рынка.