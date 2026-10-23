В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали подростка 2010 года рождения, который ехал на питбайке по дороге общего пользования на заднем колесе.
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