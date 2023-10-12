В Магадане строительная компания незаконно получила кредит в размере 300 млн рублей

Прокуратура Магаданской области провела проверку целевого и эффективного использования средств областного внебюджетного фонда социально-экономического развития в условиях деятельности Особой экономической зоны.
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