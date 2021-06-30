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Муж приехав из командировки раньше обычного, увидел как его мать заперла жену в сарае.

Муж приехав из командировки раньше обычного, увидел как его мать заперла жену в сарае.

Яркое пышное разнотравье радовало глаз. После долгой зимы так хотелось этих свежих солнечных красок! Коровы истосковались по свежайшим луговым травам и с удовольствием выходили пастись.

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ТАТЬЯНА ТАРАСОВА
Всё,конечно весело ,но прочитать текст,прежде чем отправить.,не помешало бы .Очень много пропущено букв
Alex Немо
карма штука такая...

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