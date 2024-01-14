Американцам на самом деле не нужна победа Киева? Игорь Веремеев «Война на Украине не была направлена на победу над Россией», — такую парадоксальную для Запада точку зрения высказал известный итальянский политик, бывший посол Рима в Пекине и Тегеране Альберто Браданини.