Американцам на самом деле не нужна победа Киева? Игорь Веремеев «Война на Украине не была направлена на победу над Россией», — такую парадоксальную для Запада точку зрения высказал известный итальянский политик, бывший посол Рима в Пекине и Тегеране Альберто Браданини.
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