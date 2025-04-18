Овечкин забил в матче с "Питтсбургом" и обновил собственный снайперский рекорд

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил свой снайперский рекорд, забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата с "Питтсбург Пингвинз".
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