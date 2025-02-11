Картаполов анонсировал «ощутимые» штрафы за неуведомление военкомата о переезде

Глава комитета Госдумы по обороне выступил с новой инициативой. В Госдуму готовятся внести законопроект об ужесточении административной ответственности за неуведомление военкоматов о переезде более чем на три месяца без регистрации по месту пребывания.
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