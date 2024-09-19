В понедельник на Урале ожидается мокрый снег

Уже в начале следующей неделе на Урале может пройти мокрый снег. Как сообщили в Уралгидрометцентра, ощутимо холод проявит себя 23-24 сентября, когда даже днем температура будет не выше +5…+10 °C, а ночью -1…+4°.
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