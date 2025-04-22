Страна и люди
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Страна и люди

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Корабли ВМФ России и Бангладеш провели учения в Индийском океане

Корабли ВМФ России и Бангладеш провели учения в Индийском океане

Корабли ВМФ России и ВМС Бангладеш приняли участие в совместных учениях в Индийском океане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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