Сослуживцы рассказали о «достижениях» Пашаева на СВО

Они утверждают, что никогда не видели его в бою.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Бывший адвокат Эльман Пашаев до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка в зоне СВО, заявили его сослуживцы.
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