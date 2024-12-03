Сергей Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

Московский туризм продолжает бить рекорды, констатировал Сергей Собянин. Москва привлекает гостей не только богатейшим культурным наследием, но и качеством инфраструктуры и разнообразной событийной повесткой.
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