Грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины заблокировали в Европе. Что об этом известно?

Рабочий центр Лаврио организовал акцию протеста в местном порту, заблокировав движение 18 грузовиков, которые транспортировали 350 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте на завод EAS («Греческие оборонные системы»).
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