Использование компьютерного зрения для оптимизации добычи нефти: предложение ученых Ирэн ОрлонскаяГеофизические исследования скважин представляют собой значимый источник информации о свойствах и состоянии горных пород, которые составляют верхние слои земной коры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии