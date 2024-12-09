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У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

Землю и дом иноагента Невзорова изъяли в пользу государства По решению петербургского суда, перешли в собственность государства земельный участок и частный дом бывшего журналиста и экс-депутата Госдумы Александра Невзорова*.

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Комментарии
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Владимир Витковский
..ю. у подобной мрази необходимо все конфисковать, самих отправить под нары...
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Валентин Щербаков
Даже страшно представить как эта гнида наследила в РОССИИ, а теперь издевается из-за бугра....
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Сергей Андросов
Шохарактерно, эта гнида построила коттедж в Разливе на деньги съемочной группы &quot;600 секунд&quot;, а потом тупо кинул всех и присвоил коттедж. Бумеранг вернулся.
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4 час.

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