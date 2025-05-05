Россия обеспокоена милитаризацией Японии: курс на ремилитаризацию и риски

Российский посол в Японии, Николай Ноздрев, выразил обеспокоенность из-за ускоренной милитаризации Японии и растущего военного сотрудничества с США, что может создать вызовы безопасности для России и осложнить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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