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Новокузнецкая больница будет проводить операций по трансплантации стволовых клеток крови

Новокузнецкая больница будет проводить операций по трансплантации стволовых клеток крови

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своих соцсетях 2 сентября рассказал, что в новокузнецкой городской больнице №29 скоро начнут делать операции по пересадке стволовых клеток крови.

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