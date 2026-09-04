ФАС завела дело на двух оконных производителей из Подмосковья

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против двух оконных производителей из Подмосковья. Поводом для разбирательства стало обращение конкурирующей организации, после чего в действиях компаний были выявлены признаки несоблюдения законодательства о защите конкуренции.
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