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Царьград

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ФАС завела дело на двух оконных производителей из Подмосковья

ФАС завела дело на двух оконных производителей из Подмосковья

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против двух оконных производителей из Подмосковья. Поводом для разбирательства стало обращение конкурирующей организации, после чего в действиях компаний были выявлены признаки несоблюдения законодательства о защите конкуренции.

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