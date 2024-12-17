Фамилии известны: В Раде внезапно раскрыли, кто помогает Зеленскому вывозить награбленное из страны. Деньги везут 22-тонными контейнерами

Депутат Верховной рады Александр Дубинский внезапно раскрыл, кто именно помогает Зеленскому вывозить награбленное имущество, в том числе незаконно приобретённое, а также огромное количество наличных денег.
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