Поза 72: классический секс здоровой любви

Сексуальная жизнь должна приносить удовольствие. Пресное, скучное и однообразное соитие уже давно никому не интересно, поэтому почти две тысячи лет назад был создан популярный древнеиндийский трактат, который еще именуют книгой любви.
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