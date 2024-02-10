Spiegel: Джо Байден начал казаться слабым и уязвимым

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в США в момент, когда американский президент Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту, считают немецкие журналисты издания Der Spiegel.
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