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Регионы России

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Андрей Тихонов поддержал решение Олейникова остаться в ЦСКА

Андрей Тихонов поддержал решение Олейникова остаться в ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» и восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов прокомментировал отказ Ивана Олейникова переходить в «Рубин» ради продолжения карьеры в ЦСКА.

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