«Как отнять конфету у ребенка»: Трампа возмутили расходы США на Украину

Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой Экс-президента США Джо Байдена уговорили потратить на помощь Украине колоссальные бюджетные средства так же легко, как отнять конфету у ребенка, заявила американский лидер Дональд Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.