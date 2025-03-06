В Омске открылось антикафе с котиками. Здесь нет меню с едой, но в стоимость посещения входят чай с печеньем.
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В Омске открылось антикафе с котиками. Здесь нет меню с едой, но в стоимость посещения входят чай с печеньем.