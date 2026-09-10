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Орловские новости

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Орловцев приглашают на турнир по горному бегу в Медведевском лесу

Орловцев приглашают на турнир по горному бегу в Медведевском лесу

16 сентября орловцев приглашают посоревноваться в горном беге. Турнир пройдёт в Медведевском лесу.16 сентября орловцев приглашают посоревноваться в горном беге.

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