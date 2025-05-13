В МИД пояснили, почему РФ не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17

Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу «Австралия и Нидерланды против Российской Федерации» о крушении самолета «Боинг-777-200» авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс», выполнявшего рейс MH17, является нелегитимным, и Россия не станет его признавать, говорится в опубликованном 13 мая заявлении МИД РФ.