Астраханцев ждут еще три летних дня

Несмотря на середину сентября, столбик термометра уверенно поднимается выше +30 градусов. Завтра, 14 сентября, погода останется по-прежнему летней.
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